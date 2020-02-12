Мостовой: хорошо работать ассистентом: порадовался, обнял тренера и ничего делать не надо

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не работает тренером.
Фото: Р-Спорт
"Мне часто задают этот вопрос – "почему не работаете тренером?". У меня есть телефон, пожалуйста, звоните, соглашусь. Обидно, что не зовут, но ничего.

Есть ли у меня лицензия? Нет. Так получилось, что из всех ребят, которые играли за границей, я дольше всех оставался там жить. Многие футболисты нашего поколения вернулись в Россию и успели здесь поучиться. Я чисто физически не мог этого сделать, так что упустил этот момент. И сейчас идти садиться за парту как-то странно... Не знаю, чему меня могут научить там. Школа уже пройдена. Многие в футбол не играли, а тренируют. Чему они могут научить?

Структура клубов большая. Есть вторые, третьи, пятые тренеры. Кстати, хорошая работа. Сидишь и ничего не делаешь. Вовремя встал, порадовался, обнялся, поцеловался с главным тренером, и все", — цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".

Александр Мостовой провел 50 матчей за сборную России, в которых забил 10 мячей. В составе национальной команды Мостовой принял участие в двух финальных стадиях чемпионата мира и Европы.

На клубном уровне Мостовой дважды в составе московского "Спартака" выигрывал чемпионат СССР и поднимал над головой Кубок СССР.

Главным клубом в карьере Мостового была испанская "Сельта", за которую сейчас выступает другой наш соотечественник - Федор Смолов. Мостовой провел 276 матчей за испанский клуб, в которых 70 раз поражал ворота соперников и отдал 19 голевых передач.


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