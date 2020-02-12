Егоров: контракт РПЛ с "Тинькофф" вступит в силу в этом сезоне

По информации журналиста Сергея Егорова контракт российской Премьер-Лиги с банком "Тинькофф" будет заключен уже в ближайшее время.

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"Сегодня менеджмент РПЛ провел консультации с клубами с просьбой о поддержке контракта с банком, который станет спонсором лиги. Консультации носят оперативный характер – общее собрание организовать сейчас не просто, идет завершающая стадия подготовки к сезону", — пишет Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги".Далее Сергей Егоров раскрывает некоторые детали соглашения "Тинькофф Банка" с РПЛ:- контракт будет подписан сроком на 2,5 года;- контракт вступает в силу уже с весенней части текущего чемпионата;- будет нашивка на форме с брендингом "Тинькофф-Чемпионат России по футболу";- финальная сумма контракта составляет порядка 350 миллионов рублей в год. Общая сумма договора составит около миллиарда рублей.