Иванович: Абрамович один из самых важных людей для моей карьеры

Сербский защитник " Зенита " Бранислав Иванович вспомнил период своей карьеры в "Челси" и владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

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"Для меня Абрамович является одним из самых важных людей в моей карьере. Я буду повторять это снова и снова. Особенно, когда я только-только оказался в "Челси", он поддерживал меня, и я очень сильно это ценю.



Думаю, что он изменил мир футбола. Абрамович был первым, кто серьёзно вложился в футбол, и после него многие клубы поддержали эту идею. Он очень умный человек и, конечно же, добился больших успехов. Надеюсь, что скоро смогу увидеть его на "Стэмфорд Бридж", — приводит слова Ивановича Marca.



Бранислав Иванович выступал за лондонский "Челси" с 2008-го по 2017-й год. В составе "синих" Иванович дважды выиграл АПЛ, и по разу Лигу Чемпионов и Лигу Европы. За "Челси" 35-летний серб провел 377 матчей, в которых забил 34 мяча.



Роман Абрамович в 2003-ем году купил лондонский "Челси", закрыл долги клуба и инвестировал в команду большие деньги, позволившие укрепиться качественными футболистами.



В ноябре 2019-го года в СМИ появлялась информация о том, что Абрамович может продать "Челси" группе инвесторов с Ближнего Востока.