Иванович: Абрамович один из самых важных людей для моей карьеры

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович вспомнил период своей карьеры в "Челси" и владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.
Фото: Getty Images
"Для меня Абрамович является одним из самых важных людей в моей карьере. Я буду повторять это снова и снова. Особенно, когда я только-только оказался в "Челси", он поддерживал меня, и я очень сильно это ценю.

Думаю, что он изменил мир футбола. Абрамович был первым, кто серьёзно вложился в футбол, и после него многие клубы поддержали эту идею. Он очень умный человек и, конечно же, добился больших успехов. Надеюсь, что скоро смогу увидеть его на "Стэмфорд Бридж", — приводит слова Ивановича Marca.

Бранислав Иванович выступал за лондонский "Челси" с 2008-го по 2017-й год. В составе "синих" Иванович дважды выиграл АПЛ, и по разу Лигу Чемпионов и Лигу Европы. За "Челси" 35-летний серб провел 377 матчей, в которых забил 34 мяча.

Роман Абрамович в 2003-ем году купил лондонский "Челси", закрыл долги клуба и инвестировал в команду большие деньги, позволившие укрепиться качественными футболистами.

В ноябре 2019-го года в СМИ появлялась информация о том, что Абрамович может продать "Челси" группе инвесторов с Ближнего Востока.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Слуцкий и Дзюба устроили "мемную войну" в инстаграмме
Акинфеев, Головин, Черышев и Миранчук отказались от контракта с Lays после истории со Смоловым
Соболев: боялся, что придётся петь или танцевать при Тедеско 1
Соболев рассказал, что помешало его трансферу в АПЛ 2
"Чертаново" не против вернуть Глушенкова
Евсеев: в команде была эпидемия вируса, но сейчас все здоровы
Тарасов опубликовал фото с азиатом и подписью "коронавирус" 12
Официально: Караев вернется в КАМАЗ
"Урал" проиграл шведскому клубу в товарищеском матче
Гамула: Мамаев может стать лучше, чем был раньше
Вернер может перейти в "Ливерпуль" 3
Иванович: Абрамович один из самых важных людей для моей карьеры
Егоров: контракт РПЛ с "Тинькофф" вступит в силу в этом сезоне 5
Мостовой: хорошо работать ассистентом: порадовался, обнял тренера и ничего делать не надо 10
Караев, проходивший сборы с ЦСКА, вернется в КАМАЗ 2
Кирьяков: Семин постарается хлопнуть дверью. Многие о решении не продлевать с ним контракт пожалеют 1
Иванович: цель "Зенита" - выиграть чемпионат и кубок
Похороны Рейнгольда пройдут 14 февраля 4
Кирьяков: Бувач поможет "Динамо"
Кирьяков: Соболев громко заявил о себе, но играл нестабильно
"Арсенал" уступил команде из второй румынской лиги
Гендиректор "Сочи": ждем Кокорина до последнего 7
"Краснодар" предложил 1,5 миллиона евро за аренду полузащитника "Наполи"
"Не спрашивайте, что это значит". Жена Семака показала новое тату (фото) 14
Кудряшовым интересуются топ-клубы Турции
Тихонов: под еврокубки "Спартаку" будут необходимы трансферы 46
Каррера хочет повторить с АЕКом успех "Спартака" 1
Экс-игрок "Зенита" Краневиттер получил травму в дебютном матче за "Монтеррей"
Заводящему "Зенита" сожгли машину в Санкт-Петербурге (видео) 4
В офисе "Енисея" проходят обыски. Следователи изучают контракты футболистов 4
Все новости