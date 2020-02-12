Гамула: Мамаев может стать лучше, чем был раньше

Селекционер "Ростова" Игорь Гамула, в прошлом работавший в клубе главным тренером, поделился мнением о игре полузащитника команды Павла Мамаева.

Фото: ФК "Ростов"