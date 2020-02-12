"Мастерства Паше не занимать. Сразу видно, что это обученный, квалифицированный футболист высокого класса. В прошедших матчах, где надо, там и оказался. В случае с первым голом добил мяч в ворота, во втором хорошо замкнул. Пока ему не хватает быстроты, дело не в физической подготовке, просто нужно чуть-чуть добрать игрового тонуса. Я думаю, он это доберет и будет Мамаев прежний, а может даже лучше", — цитирует Гамулу официальный сайт ФК "Ростов".
Павел Мамаев подписал двухлетний контракт с "Ростовом" в сентябре 2019-года с возможностью продление на еще один год.
В составе ростовского клуба Мамаев принял участие в матчах Кубка Париматч Премьер и отметился двумя забитыми мячами.
Перед весенней частью чемпионата России "Ростов" идет на третьем месте в таблице, отставая от лидера, "Зенита", на 11 очков. Первая официальная игра для "Ростова" состоится 29 февраля. Подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Гамула: Мамаев может стать лучше, чем был раньше
Селекционер "Ростова" Игорь Гамула, в прошлом работавший в клубе главным тренером, поделился мнением о игре полузащитника команды Павла Мамаева.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!