"Урал" в товарищеском матче на сборе в Кипре сыграл против шведской команды "ИК Браге". Российская команда, уступала по ходу встречи 0:2, сумела сравнять счет, но в концовке встречи пропустила еще два мяча. Сегодня же подопечные Дмитрия Парфенова проведут еще один матч против ивановского "Текстильщика".
Товарищеский матч
"Урал" — "ИК Браге" 2:4
Голы "Урала": Новиков, 48, Татаринов, 60
"Урал" (1-й тайм): Мамин Ал., Магомадов, Шанбиев, Герасимов(к), Клементьев, Хитяев, Киселёв, Шаболин, Голубцов, Гусейнов, Юсупов.
"Урал" (2-й тайм): Мамин Ал. (Кутырев, 75), Герасимов, Хитяев, Кузьмичев, Евтушенко, Лукоянов, Кротов, Новиков, Маковский, Толкачев, Татаринов.
"Урал" проиграл шведскому клубу в товарищеском матче
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