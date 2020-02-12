Официально: Караев вернется в КАМАЗ

#ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим @fckamaz за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/VYerpVkhF6— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2020
24-летний форвард находился в составе ЦСКА на двух зимних сборах, регулярно принимал участие в контрольных матчах и отметился забитым мячом в ворота испанской "Ориуэлы".
В первой части сезона у Караева 11 забитых мячей в 16 матчах ПФЛ за "КАМАЗ".