"Весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили. На первом сборе была общая подготовка — аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы.
Немаловажный фактор, что мы фактически все сборы провели без серьезных травм. Только на первом сборе были у нас небольшие проблемы, связанные с эпидемией вируса, но все выздоровели", — приводит слова Евсеева официальный сайт "Уфы".
16 февраля уфимский клуб отправится на последний сбор перед возобновлением чемпионата России в Испанию.
После 19 туров РПЛ "Уфа" идет на седьмом месте в РПЛ, набрав 25 очков. Первый матч в весенней части чемпионата для "Уфы" пройдет 1 марта на выезде с "Краснодаром".
Евсеев: в команде была эпидемия вируса, но сейчас все здоровы
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился впечатлениями от сборов команды на Кипре.
Фото: Матч ТВ
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