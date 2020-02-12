"Чертаново" не против вернуть Глушенкова

Директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал непопадание полузащитника Максима Глушенкова на третий сбор московского "Спартака" и заявил, что не против вернуть игрока.
Источник: ФК "Спартак"
Прежде всего Ларин отметил, что Глушенкову, который был переведен в "Спартак-2", нельзя опускаться руки и сдаваться, а пробиваться в основную команду. Также директор заявил, что "Чертаново" не против вернуть игрока на правах аренды.

- У нас всегда есть желание, но есть же "Спартак". Не могу ничего сказать, мы по этому вопросу не общались. Если Максим захочет, то ему нужно решать этот вопрос со "Спартаком". Мы всегда рады его видеть, - цитирует Ларина "СЭ".

Глушенков выступает за московский "Спартак" с января прошлого года, перейдя из "Чертаново". В нынешнем сезоне он провёл 8 матчей в ФНЛ за "Спартак-2" и забил пять голов.

"Спартак" после 19 туров идёт на 10-м месте в Премьер-лиге, набрав 22 очка.

"Чертаново" - 4-й в ФНЛ с 48 пунктами.


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Теги: Спартак Чертаново Глушенков Российские трансферы
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