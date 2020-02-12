Соболев рассказал, что о трансфере в "Спартак" узнал уже после сборов "Крыльев Советов", когда ему позвонил агент и заявил, что сделка в продвинутой стадии. Нападающий дал добро на переход и с ним связался Томас Цорн, но всего этого могло бы и не быть, если бы 22-летний россиянин перешёл в клуб из АПЛ.
- Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с "Крыльями". По-моему, был "Кристал Пэлас" и еще одна команда — не знаю даже, какая. Она была вначале, а "Кристал Пэлас" появился позже, когда я был на сборах с "Крыльями". Ждал, что с рабочей визой.
В итоге [трансферу помешало то, что] у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время, - цитирует Соболева Sport24.
В первой части сезона 22-летний Соболев в 18 матчах РПЛ забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Он арендован "Спартаком" до конца сезона с правом выкупа.
Московский клуб после 19 туров идёт 10-м с 22 очками.
Соболев рассказал, что помешало его трансферу в АПЛ
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, арендованный у самарских "Крыльев Советов", рассказал, что в это зимнее трансферное окно мог оказаться клубе Английской Премьер-лиги.
Источник: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!