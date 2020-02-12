Соболев рассказал, что когда он летел в самолете, то очень боялся по поводу тренера-иностранца, потому считал, что ему придется пройти церемонию посвящения, которые у них приняты.
- Вдруг надо будет спеть или станцевать. Очень переживал насчет этого, но, слава богу, не пришлось. Пока не готов петь и танцевать, - цитирует Соболева Sport24.
"Спартак" после 19 туров идёт на 10-м месте чемпионата России с 22 очками. 29 февраля команда возобновит сезон гостевым матчем с "Динамо".
Соболев: боялся, что придётся петь или танцевать при Тедеско
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, арендованный на полгода у самарских "Крыльев Советов" рассказал, чего боялся при переходе в стан "красно-белых".
Источник: ФК "Спартак"
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