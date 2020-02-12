Слуцкий и Дзюба устроили "мемную войну" в инстаграмме

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выложил мем про наставника казанского "Рубина" Леонида Слуцкого в инстаграмме.

- Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером клуба, - гласит фраза над фотографией.

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- не я начал эту войну, - ответил Слуцкий в комментариях и на своей страничке выложил ответ.

- Моуриньо "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм, - фото с таким комментариям оставил специалист.



Слуцкий и Дзюба вместе работали в сборной России. Ответ Слуцкого - реакция на интервью Дзюбы, где он заявил, что ему звонили из "Тоттенхэма" после травмы основного нападающего "шпор" Гарри Кейна.


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Теги: Рубин Слуцкий Зенит Дзюба
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