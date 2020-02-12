Дзюба сравнил Слуцкого с участником "Форт Боярда" Нападающий "Зенита" Артём Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий продолжают подкалывать друг друга на своих instagram-аккаунтах. На этот раз нападающий взял кадр из телевизионной программы "Форт Боярд", где Паспарту, Пастам и Пасмюрай пытаются сдвинуть с места одного из участников шоу.- Игроки "Витесса", - подписал картинку Дзюба. View this post on Instagram Игроки Витесса ?? A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Feb 12, 2020 at 6:05am PST Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:43 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Дзюба Рубин Слуцкий Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5