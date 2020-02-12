"Дзюба у зеркала", - ответил на мемы в свою стороны Слуцкий, прикрепив картинку с котенком, который смотрит в зеркало и видит в себе льва.
"Дзюба у зеркала". Слуцкий ответил нападающему фотографией котёнка и льва
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба и наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий продолжают "войну" в инстаграме.
"Дзюба у зеркала", - ответил на мемы в свою стороны Слуцкий, прикрепив картинку с котенком, который смотрит в зеркало и видит в себе льва.
"Дзюба у зеркала", - ответил на мемы в свою стороны Слуцкий, прикрепив картинку с котенком, который смотрит в зеркало и видит в себе льва.
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