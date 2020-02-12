- Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии, - цитирует организацию РИА Новости.
FARE сообщила, что РФС может применить к игроку дисциплинарные санкции.
Ранее стало известно, что Тарасов, находившийся на сборах с "Рубином", подписал с казанской командой годичный контракт. Клуб пока не подтвердил информацию. 33-летний полузащитник с 2010 по 2019 год выступал за "Локомотив".
Организация FARE назвала шутку Тарасова про коронавирус расисткой
Пресс-служба организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировала пост полузащитника Дмитрия Тарасова в инстаграме, где он опубликовал фото с азиатом, поставив к нему стрелочки от надписи "коронавирус".
Источник: ФК "Локомотив"
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