Организация FARE назвала шутку Тарасова про коронавирус расисткой

Пресс-служба организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировала пост полузащитника Дмитрия Тарасова в инстаграме, где он опубликовал фото с азиатом, поставив к нему стрелочки от надписи "коронавирус".

Источник: ФК "Локомотив"