Тарасов объяснил шутку про коронавирус

Полузащитник Дмитрий Тарасов объяснил пост в инстаграме, где он сфотографировался с азиатским парикмахером, указав стрелочками на барбера от фразы "Коронавирус".

- Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно.

Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.
Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу.

Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было, - написал Тарасов в своём инстаграме.

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Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке @dnslee ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя( стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала????. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было??

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Напомним, организация "Футбол против расизма в Европе" назвала шутку Тарасова расистким.

В данный момент 33-летний футболист находится без клуба, после окончания контракта с московским "Локомотивом". Россиянин проходит сборы с казанским "Рубином".


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Теги: Локомотив Рубин Тарасов
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