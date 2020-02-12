Тарасов объяснил шутку про коронавирус

- Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно.
Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.
Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу.
Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было, - написал Тарасов в своём инстаграме.
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Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке @dnslee ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя( стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала????. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было??
Напомним, организация "Футбол против расизма в Европе" назвала шутку Тарасова расистким.
В данный момент 33-летний футболист находится без клуба, после окончания контракта с московским "Локомотивом". Россиянин проходит сборы с казанским "Рубином".