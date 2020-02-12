"Зенит" и мы понимаем, что самое главное - восстановить здоровье. Время есть до лета. Продление контракта с сине-бело-голубыми является для него приоритетным вариантом. Предложения от других клубов мы не рассматриваем", - цитирует Кузяева-старшего "Спорт день за днем".
В нынешнем сезоне Кузяев провел 17 матчей. За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с лета 2017 года, перейдя из "Ахмата".
Ожидается, что 27-летний футболист вернется в расположение "Зенита" на третьем сборе в Турции. Два предыдущих сбора он пропустил из-за травмы.
"Зенит" в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах.
Отец Кузяева рассказал, что игрок хочет остаться в "Зените"
Отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал, что его сын хочет продолжить выступление за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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