"Да. Мы же не первый день вместе. Жена понимает, какая у меня профессия. Это даже не профессия, а жизнь. Любимое занятие, благодаря которому я могу обеспечить себе и своей семье высокое качество жизни", - цитирует Комбарова "Российская газета".
33-летний защитник в нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате России.
Дмитрий Комбаров за свою карьеру выступал за "Динамо", "Спартак" и "Крылья". В его активе также 46 матчей за сборную России.
Дмитрий Комбаров: благодаря футболу могу обеспечить себе и своей семье высокое качество жизни
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, адаптировалась ли его семья к переездам и отъездам на сборы.
Фото: ФК "Спартак"
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