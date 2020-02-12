Дмитрий Комбаров: благодаря футболу могу обеспечить себе и своей семье высокое качество жизни

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, адаптировалась ли его семья к переездам и отъездам на сборы.



Фото: ФК "Спартак"