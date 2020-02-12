Дмитрий Комбаров рассказал, тяжело ли ему было перестроиться на борьбу за выживание после игры за "Спартак"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о том, не тяжело ли ему было перестроиться на борьбу за выживание после выступления за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Нет, это рабочий момент. К сожалению, сейчас мы идем внизу. Но надо работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Кстати, в начале своей карьеры в "Динамо" мы тоже боролись за выживание. Тогда все обошлось, а через пару лет мы завоевали бронзовые медали. Также и здесь - через работу, труд будем двигаться дальше и исправлять положение", - цитирует Комбарова "Российская газета".

Комбаров в нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате России. "Крылья Советов" после 19 туров занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Комбаров покинул "Спартак" летом 2019 года и перешел в самарский клуб на правах свободного агента. Футболист помимо "Крыльев" и "Спартака" ранее выступал за "Динамо".

В составе красно-белых 33-летний защитник выиграл Премьер-лигу и Суперкубок России.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Комбаров Д Спартак Динамо Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У Дани Алвеса угнали машину в Бразилии
Анчелотти: хотим сделать "Эвертон" конкурентоспособным в Англии и в Европе
Василий Уткин - о Кокорине: увы, тряпка 7
"Мечты и реальность". Слуцкий вновь пошутил над Дзюбой (видео)
РПЛ разослала во все клубы письма об условиях контракта с новым спонсором
Арустамян сообщил, что Кокорин близок к переходу в "Сочи" 7
"ПСЖ" забил шесть голов "Дижону" и вышел в полуфинал Кубка Франции
Хохлов: был бы сейчас тренером "Динамо", не отказался бы от Кокорина и Мамаева 1
"Интер" и "Наполи" объявили стартовые составы
Агент Кардозу прокомментировал информацию о том, что игрок перейдет в "Тамбов" 1
Дмитрий Комбаров рассказал, тяжело ли ему было перестроиться на борьбу за выживание после игры за "Спартак" 1
Дмитрий Комбаров: благодаря футболу могу обеспечить себе и своей семье высокое качество жизни 2
"Урал" благодаря голу Панюкова обыграл "Текстильщик"
"Не всякая мысль, которая кажется тебе смешной, действительно смешна". Канделаки обратилась к Тарасову 4
"Это кошмар". Мостовой прокомментировал слова Мурило о возможном выступлении за сборную России 2
День Инстаграма: Тарасов разжигает про коронавирус и получает обвинения в расизме, Дзюба и Слуцкий ведут «мемную» войну 2
Отец Кузяева рассказал, что игрок хочет остаться в "Зените" 1
"Тамбов" арендует полузащитника "Динамо" 1
Орлов: Кокорин не скрывает, что ожидает длительного контракта от "Зенита" 11
Тарасов объяснил шутку про коронавирус 12
Тульский "Арсенал" в контрольном матче уступил белорусскому "Шахтеру"
Ларссон и Шюррле вернулись в общую группу "Спартака" 2
Организация FARE назвала шутку Тарасова про коронавирус расисткой 5
"Это большой удар по его карьере". Алексей Ерёменко - о дисквалификации брата за кокаин 1
Ильин: Засиделся в "Урале". Считаю переход в "Ахмат" шагом вперед 3
"Дзюба у зеркала". Слуцкий ответил нападающему фотографией котёнка и льва 1
Ал. Ерёменко: латиноамериканцы думают, что я работаю в московском "Спартаке", и начинают хвастаться друзьям
Соболев: если повторю успех Холанда, это будет фантастикой
Бразилец Мурило не исключил, что сыграет за сборную России 1
Дзюба сравнил Слуцкого с участником "Форт Боярда" 1
Все новости