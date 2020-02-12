"Нет, это рабочий момент. К сожалению, сейчас мы идем внизу. Но надо работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Кстати, в начале своей карьеры в "Динамо" мы тоже боролись за выживание. Тогда все обошлось, а через пару лет мы завоевали бронзовые медали. Также и здесь - через работу, труд будем двигаться дальше и исправлять положение", - цитирует Комбарова "Российская газета".
Комбаров в нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате России. "Крылья Советов" после 19 туров занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Комбаров покинул "Спартак" летом 2019 года и перешел в самарский клуб на правах свободного агента. Футболист помимо "Крыльев" и "Спартака" ранее выступал за "Динамо".
В составе красно-белых 33-летний защитник выиграл Премьер-лигу и Суперкубок России.
Дмитрий Комбаров рассказал, тяжело ли ему было перестроиться на борьбу за выживание после игры за "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о том, не тяжело ли ему было перестроиться на борьбу за выживание после выступления за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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