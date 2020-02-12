Джеки Муал, представитель полузащитника "Динамо" Мигеля Кардозу, высказался о возможном переходе португальца в "Тамбов".
Ранее сообщалось, что "Тамбов" арендует 25-летнего футболиста до конца сезона.
"Договорились на 80%. Возможно, завтра завершим сделку", - цитирует агента Sport24.
Кардозу выступает за "Динамо" с лета 2018 года, перейдя из клуба "Тондела".
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 6 матчах, забив при этом один гол. Его соглашение с бело-голубыми рассчитано до 2022 года.
"Тамбов" в нынешнем сезоне РПЛ занимает 11-е место, набрав 21 очко.
Агент Кардозу прокомментировал информацию о том, что игрок перейдет в "Тамбов"
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