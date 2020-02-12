"Семак вроде бы хочет, чтобы Кокорин остался в "Зените". И я вам честно скажу: я бы сам, когда тренировал "Динамо", не отказался бы иметь в составе Сашу и Павла Мамаева… Что теперь делать? Надо садиться за стол переговоров и искать компромисс.
Бывал ли я в ситуации, в которой оказался Семак? Бывал. Тут ничего не поделаешь: кадровые вопросы решает руководство. Потому что клуб платит игрокам деньги, а не главный тренер", - цитирует Хохлова "Советский спорт".
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев в сентябре 2019 года вышли из тюрьмы. "Краснодар" разорвал контракт с Павлом и он перешел в "Ростов", а Кокорин вернулся в "Зенит". В зимнее трансферное окно руководство петербургского клуба хотело отдать форварда в аренду в "Сочи", но сам Кокорин отказался. Позже его перевели в "Зенит-2". При этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак хотел, чтобы футболист остался в клубе.
Хохлов: был бы сейчас тренером "Динамо", не отказался бы от Кокорина и Мамаева
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Фото: "Советский спорт"
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