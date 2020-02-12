"Мечты и реальность". Слуцкий вновь пошутил над Дзюбой (видео) Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в очередной раз пошутил над форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Фото: сборная России Специалист опубликовал в инстаграме видео несостоявшейся карьеры Дзюбы в Европе."Артем Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность", - написал Слуцкий. View this post on Instagram Артём Дзюба и его карьера за рубежом.Мечты и реальность A post shared by Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky) on Feb 12, 2020 at 11:15am PST За сегодня Слуцкий и Дзюба уже несколько раз пошутили друг на другом. Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Сейчас команда находится на сборе в Турции. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:15 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Слуцкий Дзюба Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5