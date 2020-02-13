Состав "красно-синих" выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).
ЦСКА будет тренироваться в Испании до 23-го февраля. В рамках третьего сбора у подопечных Виктора Гончаренко запланировано четыре контрольных матча: с швейцарским "Делемоном", шведским "Сируисом", "Картахеной" и "Уфой".
В РПЛ 2019/2020 ЦСКА занимает четвертое место, отставая от лидера, "Зенита", на 11 очков.
ЦСКА вылетел на третий сбор в Испанию. В команде на просмотре нападающий
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что клуб отправился на третий, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России в испанский Кампоамор.
Фото: ПФК ЦСКА
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