"Я знаю достаточно о Комличенко. Но на тот момент в моём списке были другие нападающие на усиление "Динамо". Не в обиду ему будет сказано", — цитирует Хохлова "Советский спорт".
Николай Комличенко подписал контракт с "Динамо" в зимнее трансферное окно сроком на 4,5 года. Сумма трансфера за переход игрока из чешской "Млады Болеслав" составила 3,4 миллиона евро. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Дмитрий Хохлов возглавлял московское "Динамо" 2017 по 2019-й год. В ноябре прошлого года 44-летний специалист подал в отставку, в связи с неудовлетворительными результатами команды. Хохлова на посту главного тренера сменил Кирилл Новиков.
Перед весенней частью РПЛ "Динамо" занимает восьмое место в таблице, имея в своем активе 24 очка.
Хохлов - о трансфере Комличенко: я рассматривал другие кандидатуры
Экс-главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал переход Николая Комличенко в состав "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!