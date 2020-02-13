Хохлов - о трансфере Комличенко: я рассматривал другие кандидатуры

Экс-главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал переход Николая Комличенко в состав "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"
"Я знаю достаточно о Комличенко. Но на тот момент в моём списке были другие нападающие на усиление "Динамо". Не в обиду ему будет сказано", — цитирует Хохлова "Советский спорт".

Николай Комличенко подписал контракт с "Динамо" в зимнее трансферное окно сроком на 4,5 года. Сумма трансфера за переход игрока из чешской "Млады Болеслав" составила 3,4 миллиона евро. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Дмитрий Хохлов возглавлял московское "Динамо" 2017 по 2019-й год. В ноябре прошлого года 44-летний специалист подал в отставку, в связи с неудовлетворительными результатами команды. Хохлова на посту главного тренера сменил Кирилл Новиков.

Перед весенней частью РПЛ "Динамо" занимает восьмое место в таблице, имея в своем активе 24 очка.


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Теги: Комличенко Хохлов Динамо Российские трансферы
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