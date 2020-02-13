В Госдуме считают, что Тарасову необходимо заблокировать Instagram из-за его шутки про коронавирус

Об этом заявил представитель ЛДПР, член комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Фото: Getty Images
"Не в первый раз становимся свидетелями оскорбительных якобы "шуток" этого футболиста. Совет Тарасову: удалить Instagram и заниматься футболом. Судя по его публикациям, воспитывать его уже поздно, а в футбол Леонид Слуцкий, возможно, еще научит играть. Вот пусть и играет", — цитирует Свищева РИА Новости.

Депутат призвал руководство социальной сети заблокировать аккаунт футболиста, который, разжигает межнациональную рознь.

— И из-за таких, как он, у нас в обществе соответствующее отношение к футболистам. Потом пусть не удивляются. А вообще дело не только в расистском подтексте глупой шутки Тарасова. Вызывает разочарование, что футболист, на которого смотрят тысячи молодых ребят, настолько беспечен и так пренебрежительно относится к трагедии, к гибели людей от страшной болезни.

Вчера Дмитрий Тарасов в своем аккаунте Instagram опубликовал фотографию с парикмахером-азиатом и подписью "коронавирус".

Позже Тарасов назвал это "дурацким юмором" и написал, что не стоит воспринимать его шутки всерьез.

Организация "Футбол против расизма в Европе" посчитала, что данное фото является проявлением расизма и к футболисту необходимо применить санкции.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тарасов Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Дюков объяснил выбор города, который примет финал Кубка России
Президент РФС рассказал о новом формате Кубка России
Рибалта: "ПСЖ" переплатил за Паредеса, как и "Зенит" переплачивает за игроков в России
Жена Семака рассказала, как бороться с коронавирусом 5
Медведев прокомментировал слова Ротенберга о переходе Кокорина в "Зенит" 2
Ротенберг: Кокорин понимает, что "Сочи" это шанс попасть в сборную 7
Исполком РФС принял реформу Кубка России 4
Источник: финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 2
В Госдуме считают, что Тарасову необходимо заблокировать Instagram из-за его шутки про коронавирус 14
Хохлов - о трансфере Комличенко: я рассматривал другие кандидатуры 1
Тихонов: Тедеско еще не подготовил команду 1
Кокорин всё-таки едет в «Сочи». Так зачем был нужен скандал? 6
ЦСКА вылетел на третий сбор в Испанию. В команде на просмотре нападающий 4
Васильев: в России нет культуры трансферов 1
У Фернандеша родилась дочь
ЦСКА поздравил с днем рождения гендиректора Бабаева
"Ливерпуль" поборется за полузащитника "Боруссии" Санчо
Главный тренер "Аякса" подтвердил, что Зиеш летом станет игроком "Челси"
Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"
"Рубин": тренировка Слуцкого по версии подписчиков (видео) 1
Кокорин будет получать в "Сочи" зарплату на уровне игроков сборной России 19
"Спартак" опубликовал видео первой тренировки в Сочи 1
Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в "Сочи" 8
"Рубин" отправился на третий сбор. Тарасов поехал с командой
Бийол рассказал, что последние 35 минут матча с "Зенитом" были самыми долгими в его карьере 1
Гвардиола не исключает увольнения из "Манчестер Сити" в случае вылета из Лиги чемпионов
Бийол рассказал, что его поразило в Москве 2
Новичок ЦСКА Котин рассказал, что "Крылья" не отпустили его в клуб Серии А
"МЮ" не захотел находиться в одном отеле с китайским клубом из-за коронавируса 1
Санчо может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Все новости