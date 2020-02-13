"Не в первый раз становимся свидетелями оскорбительных якобы "шуток" этого футболиста. Совет Тарасову: удалить Instagram и заниматься футболом. Судя по его публикациям, воспитывать его уже поздно, а в футбол Леонид Слуцкий, возможно, еще научит играть. Вот пусть и играет", — цитирует Свищева РИА Новости.
Депутат призвал руководство социальной сети заблокировать аккаунт футболиста, который, разжигает межнациональную рознь.
— И из-за таких, как он, у нас в обществе соответствующее отношение к футболистам. Потом пусть не удивляются. А вообще дело не только в расистском подтексте глупой шутки Тарасова. Вызывает разочарование, что футболист, на которого смотрят тысячи молодых ребят, настолько беспечен и так пренебрежительно относится к трагедии, к гибели людей от страшной болезни.
Вчера Дмитрий Тарасов в своем аккаунте Instagram опубликовал фотографию с парикмахером-азиатом и подписью "коронавирус".
Позже Тарасов назвал это "дурацким юмором" и написал, что не стоит воспринимать его шутки всерьез.
Организация "Футбол против расизма в Европе" посчитала, что данное фото является проявлением расизма и к футболисту необходимо применить санкции.
В Госдуме считают, что Тарасову необходимо заблокировать Instagram из-за его шутки про коронавирус
Об этом заявил представитель ЛДПР, член комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Фото: Getty Images
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