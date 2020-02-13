Сейчас в Кубке России проходит стадия четвертьфиналов. Матчи состоятся 4 и 5 марта.
На этом этапе встретятся:
"Спартак" — ЦСКА
"Ахмат" — "Зенит"
"Шинник" — "Урал"
"Химки" — "Торпедо"
Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив", обыгравший в 2019-м году в Самаре екатеринбургский "Урал".
Источник: финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге
Об этом сообщает спортивный журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
Фото: Sportbox
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