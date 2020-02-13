Исполком РФС принял реформу Кубка России

Как сообщает Sport24 , Исполком РФС принял реформу Кубка России.

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Среди прочих вопросов на заседании Исполкома РФС на повестке было реформирвание структуры проведения Кубка России и изменение структуры ПФЛ в следующем сезоне.



Сообщалось, что РФС хочет освободить клубы, принимающие участие в еврокубках, от выступлений на стадии 1/16 финала Кубка России; на стадии 1/16 финала клубы образуют 10 (или 11) групп по 3 команды, и после матчей каждый с каждым в один круг победитель выходит в 1/8, клубы РПЛ на этой стадии играют в гостях.



Представители клубов РПЛ на собрании 16 января с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России.