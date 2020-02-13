"В начале переговоров, когда я общался с спортивным директором парижан, я сказал ему, что меньше чем за 40 миллионов Леандро никуда не уйдет. В Париже понимали, что Паредес важный для нас игрок, игрок сборной Аргентины. А мы понимали, что у них есть деньги. Мы же видим, как они вели себя на рынке в последние годы. И это давало нам определенные козыри.
Если бы Паредес переходил, например, в "Порту" или "Бенфику" сумма была бы меньше. Но эти клубы никогда не купили бы Паредеса. Конечно, когда ты покупаешь, цена поднимается или опускается в зависимости от того, кто ты и что можешь себе позволить. "Барселона", "Реал", "Сити", "ПСЖ". Они всегда должны переплачивать, как "Зенит" в России", — приводит слова Рибалты Sport24.
Напомним, Леандро Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенита" в январе 2019-го года за 40 миллионов евро, что является второй самой дорогой продажей в истории РПЛ. На первом месте трансфер бразильца Халка из "Зенита" в китайский "Шанхай Шэньхуа".
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего аргентинца 24 матча за парижан во всех турнирах, в которых Паредес забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Рибалта: "ПСЖ" переплатил за Паредеса, как и "Зенит" переплачивает за игроков в России
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал подробности трансфера Леандро Паредеса в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"
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