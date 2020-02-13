"На право проведения финала кубка России претендовало два города. Нижний Новгород и Екатеринбург. Мнение РФС разделилось, голосование было выдвинуто на Исполком. По итогу этого голосования местом проведения финала Кубка России будет Екатеринбург. Но это не последний турнир под эгидой РФС. Мы сделаем так, чтобы все стадионы из программы "Наследие" были задействованы.
Я не голосовал по поводу места проведения финала Кубка. Я воздержался. За все время после ЧМ Екатеринбург принял всего лишь один матч молодежи. Это недостаточно для такого стадиона", — приводит слова Дюкова Sport24.
Сегодня было объявлено о том, что Екатеринбург станет местом финала розыгрыша Кубка России 2019/2020.
Ранее стадион "Екатеринбург-Арена" уже принимал финал турнира в 2012-м году. Тогда в финале встречались казанский "Рубин" и московское "Динамо".
В прошлом году финал Кубка России проходил в Самаре. В финальном матче "Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 1:0.
Дюков объяснил выбор города, который примет финал Кубка России
Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему именно Екатеринбург был выбран местом проведения финала Кубка России 2020.
Фото: sdelanounas.ru
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