Президент уже дал комментарий. Когда приедет? На днях должен присоединиться к нам на сборах, - цитирует Рубашко Sport24.
Напомним, 28-летний Кокорин в январе отказался переходить в "Сочи", заявив, что ждёт официального объявления "Зенита" по своему положению. Клуб отправил его в "Зенит-2", но сегодня агент футболиста подтвердил, что он перейдёт в "Сочи" на правах аренды до конца сезона.
Гендиректор "Сочи" рассказал, когда Кокорин присоединится к команде
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда в команде ждут нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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