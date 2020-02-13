Как сообщает Metaratings, фирма получила за трансфер 20-летнего Бакаева 1 млн евро (68 млн рублей), когда "Спартак" с трансфера своего воспитанника выручил всего 20 млн рублей.
Напомним, у москвичей будет право вернуть Бакаева в течение четырех трансферных окон за 4,5 млн евро.
Источник: агентство Цорна заработало с трансфера С. Бакаева в 3,5 раза больше, чем "Спартак"
Переход Солтмурада Бакаева из "Спартака" в "Рубин" помог заработать фирме, конечным бенефициаром которой является агентство генерального директора москвичей Томаса Цорна.
Источник: ФК "Спартак"
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