Ранее стало известно, что банк станет титульным спонсором лиги и заплатит за это 375 млн рублей в год.
Как сообщает telegram-канал "Мутко против", многие клубы РПЛ отказались в обязательной порядке лепить эмблему банка на свою форму, так как уже имеют контракты с другими банками, что может вызвать конфликт интересов.
РПЛ и "Тинькофф-банк" не могут договориться
Российская Премьер-лига и "Тинькофф-банк" не могут прийти к соглашению по сотрудничеству.
Источник: сайт банка
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