Cпортивный директор "Зенита": питерская команда — международный бренд. В Европе клуб хорошо знают

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал о преимуществах клуба при подписании игроков.
Источник: ФК "Зенит"
- Всё-таки главное — это безумно красивый город, великолепный стадион, участие в Лиге чемпионов. И финансовая составляющая, конечно же. К тому же Зенит" — международный бренд. В Европе клуб хорошо знают, - цитирует Рибалту Sport24.

Напомним, прошлым летом "Зенит" пополнил нападающий "Барселоны" Малком за 40 млн евро. После 19 туров нынешнего чемпионата России питерский клуб идёт на первом месте.


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Теги: Зенит Рибалта
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