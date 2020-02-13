Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС



Как сообщается на официальном сайте РФС, генеральный директор " Спартака " Томас Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола организации.

Фото: ФК "Спартак"

В обязанности комитета входит курирование вопроса развития профессионального футбола, а также проведение профессиональных соревнований. Также Цорн должен будет принимать участие в разработке структуры профессиональных соревнований и положений о соревнованиях и их календарей. Главой является Сергей Прядкин.



Напомним, Цорн работает в "Спартаке" с мая 2019 года. Его клуб после 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.