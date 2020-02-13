"Когда я был в "Барселоне", мною интересовались три-четыре клуба. Но "Зенит" показал свою заинтересованность больше всего, поэтому я и перешел сюда. Бразильцы творили историю в "Зените", теперь и я хочу войти в историю и стать идолом", - цитирует Малкома Marca.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Бразилец получил травму в августе в игре с "Динамо" и вернулся в общую группу только зимой.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Малком хочет стать идолом в "Зените"
Нападающий "Зенита" Малком рассказал, что во время игры за "Барселону" им интересовалось несколько клубов, но питерцы были самыми настойчивыми.
Фото: ФК "Зенит"
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