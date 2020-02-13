Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники требуют с Геркуса 144 миллиона рублей.
По данным "Известий", Геркусу предъявляют претензии по нарушению порядка премирования гендиректора.
Также "Локомотив" считает, что при президентстве Геркуса было нарушение порядка премирования сотрудников клуба - 109 миллионов рублей.
Третья претензия - необоснованное, по мнению "Локомотива", привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором "Локомотива" Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар 4,7 млн рублей.
И еще одной причиной иска называется "необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем. За это тогда было выплачено 4,03 млн рублей.
Напомним, Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год. Об иске московского клуба к Геркусу стало известно в конце января. Позже сам Геркус сообщил, что подаст ответный иск к "Локомотиву".
Стали известны подробности иска "Локомотива" к Геркусу
Стали известны некоторые подробности иска "Локомотива" к бывшему президенту клуба Илье Геркусу.
Фото: ФК "Локомотив"
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