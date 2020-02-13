Напомним, Малком перешел в петербургский клуб клуб летом 2019 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Также каталонцы могут получить еще пять миллионов в качестве бонусов после определенных достижений бразильца в "Зените".
"Я хорошо знаю агента Малкома. Он сообщил мне, что есть возможность приобрести Малкома. Если честно, я не верил, что это возможно, потому что у Малкома были другие предложения. Тем не менее агент заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению", - цитирует Рибалту Sport24.
Рибалта работает в "Зените" с 31 июля 2018 года. Контракт с ним рассчитан до 2021 года.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах.
Спортивный директор "Зенита": если честно, не верил, что сможем подписать Малкома
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал о подписании форварда "Барселоны" Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
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