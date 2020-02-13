Кашшаи сообщил, что иностранных арбитров в РПЛ не будет

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сообщил, что иностранные арбитры не будут приглашаться для работы на матчах российской Премьер-лиги.





Фото: azertag.az