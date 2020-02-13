"Иностранных рефери не будет. Мы собираемся улучшать российских судей. Все арбитры показывают хорошие физические способности. Так что у меня нет причин приглашать иностранных судей. Я хочу добиться прогресса от российских", - цитирует Кашшаи Sport24.
Известный в прошлом венгерский арбитр был назначен главой судейского корпуса в январе 2010 года. В декабре 2019 года с этого поста ушел Александр Егоров, который занимал должность с 23 мая 2018 года.
Ранее не исключалось, что иностранные судьи могут приглашаться на матчи РПЛ.
Кашшаи сообщил, что иностранных арбитров в РПЛ не будет
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сообщил, что иностранные арбитры не будут приглашаться для работы на матчах российской Премьер-лиги.
Фото: azertag.az
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