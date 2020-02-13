Малком - о критике в свой адрес: эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них

Нападающий "Зенита" Малком рассказал о критике в свой адрес после полученной травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня никогда не было проблем с травмами. Мнение критиков на меня не влияет. Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью. Я буду продолжать играть в футбол и показывать свои лучшие качества в "Зените", - цитирует Малкома "Чемпионат".

Напомним, Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В матче с "Динамо" в августе бразилец получил травму и выбыл на долгий срок. На зимних сборах "Зенита" Малком вернулся в строй и принял участие с нескольких товарищеских матчах.

"Зенит" в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах.


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Теги: Малком Зенит
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