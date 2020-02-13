"Судья, которому не подам руки? Возможно, Левников-старший. На него обида осталась. 2000 год, ЦСКА — "Локомотив", финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $ 5 тыс. Чтобы судил честно. А он… Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться жёлтой. Были у него ещё ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили", - цитирует Дадаханова "СЭ".
Напомним, встреча состоялась 21 мая 2000 года на стадионе "Динамо" в Москве. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в дополнительное время железнодорожники победили со счетом 2:1.
"Даем судье по 5 тысяч долларов, чтобы судил честно. А он... Бывший президент ЦСКА - о финале Кубка России с "Локо"
Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов вспомнил судейство в финале Кубка России с "Локомотивом", который прошел в 2000 году.
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