Ранее сообщалось, что "Сочи" может арендовать Шатова до конца сезона.
"Шатов может отправиться в "Сочи" вслед за Кокориным? Ничего об этом не знаю. Без комментариев", - цитирует агента Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Шатов провел 8 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Сочи" возьмет в аренду нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Агент Шатова прокомментировал возможный переход игрока в "Сочи"
Представитель полузащитника "Зенита" Олега Шатова Кахор Муминов прокомментировал интерес "Сочи" к его клиенту.
Фото: ФК "Зенит"
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