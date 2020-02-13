"В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах", - цитирует пресс-службу "Сочи" ТАСС.
Контракт нападающего с южным клубом еще не подписан.
Вчера Борис Ротенберг, владелец "Сочи" сообщил, что вторую половина сезона РПЛ Александр Кокорин в аренде в сочинской команде.
Информацию подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов. Зарплата Кокорина в "Сочи" составит около 2-х миллионов рублей в месяц.
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Кокорин в ближайшие дни прибудет в "Сочи"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в течение нескольких дней прибудет в расположение сочинского клуба.
Фото: ТАСС
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