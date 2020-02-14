- Самое сложное задание Луческу? На удержание мяча. У меня порой голова раскалывалась! С мячом требовалось обращаться как Пеле. На тренировках у Мистера было задание: вратарь, четыре защитника и опорник против пятёрки прессингующих. Так как мы в большинстве за счёт вратаря, требовалось удерживать мяч, - цитирует Кержакова "Комсомольская правда".
Вратарь также добавил, что Луческу имел право требовать выполнения таких сложных заданий, так как "Зенит" всегда должен быть на высоте. Он также считает, что его визави Андрей Лунев заиграл именно при Луческу.
74-летний Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год.
М. Кержаков: упражнение на удержание мяча было самым сложным при Луческу
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что было самым сложным под руководством Мирчи Луческу.
Источник: ФК "Зенит"
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