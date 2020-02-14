- И братья Миранчуки, и Чалов — однозначно. Возраст подходящий. И Дзюба мог бы уехать. Могу ли представить Дзюбу в "Тоттенхэме"? Да, ведь Англия ему подходит. Он габаритный, ногами хорошо действует — и в подыгрыше, и сам способен создать момент, - цитирует Семшова "СЭ".
Алексей Миранчук в нынешнем сезоне провёл 16 матчей в Премьер-лиге, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Антон в 10 матчах забил два гола и отдал голевую передачу.
Дзюба стал автором 11 голов и девяти голевых передач в 19 матчах РПЛ. 31-летний футболист ранее заявил, что с ним связывались из английского "Тоттенхэма" после травмы Гарри Кейна.
Чалов 19 матчах чемпионата России забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Семшов рассказал, кто из российских игроков может уехать в Европу
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в Европе.
Источник: ФК "Динамо"
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