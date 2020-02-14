"Знаю это чувство, брат". "Рубин" прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из еврокубков

Решение принято из-за того, что "Сити" скрывал свои убытки, завышая при этом доходы от спонсорских контрактов. В пресс-службе "горожан" заявили, что клуб намерен обжаловать решение УЕФА.
"Рубин" в твиттере отреагировал на отстранение "Ман Сити" мемом I know that feel bro, что в переводе означает "Я знаю это чувство, брат".
February 14, 2020
В октябре 2018 года УЕФА также наказал "Рубин". Тогда казанский клуб за несоблюдение правил финансового fair play был дисквалифицирован на один еврокубковый сезон.
"Рубин" в нынешнем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.