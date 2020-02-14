"Знаю это чувство, брат". "Рубин" прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из еврокубков

Сегодня УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на ближайшие два сезона. Также клуб оштрафован на 30 миллионов евро.

Решение принято из-за того, что "Сити" скрывал свои убытки, завышая при этом доходы от спонсорских контрактов. В пресс-службе "горожан" заявили, что клуб намерен обжаловать решение УЕФА.

"Рубин" в твиттере отреагировал на отстранение "Ман Сити" мемом I know that feel bro, что в переводе означает "Я знаю это чувство, брат".



В октябре 2018 года УЕФА также наказал "Рубин". Тогда казанский клуб за несоблюдение правил финансового fair play был дисквалифицирован на один еврокубковый сезон.

"Рубин" в нынешнем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.


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Теги: Рубин Манчестер Сити
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