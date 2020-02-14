- В "Сочи" он получит достаточно игрового времени, чтобы вернуться на свой уровень и обратить на себя внимание сборной России. Дай бог, чтобы у него это получилось сделать и он помог "Сочи", - цитирует Ротенберга "Фонтанка".
Напомним, 28-летний Кокорин изначально не хотел играть за "Сочи" на правах аренды, однако на днях представитель игрока и "Сочи" заявили, что нападающий всё-таки сыграет за дебютанта РПЛ в этом сезоне. Он уже был замечен в атрибутике "Сочи" во вчерашней товарищеской игре против "Ахмата".
Ротенберг: для Кокорина "Сочи" - шанс привлечь внимание сборной
Президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что для нападающего "Зенита" Александра Кокорина переход в сочинскую команду - шанс обратить внимание сборной на себя.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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