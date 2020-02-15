"Пока не знаю, когда приеду в Россию. Может, если АЕК выйдет в еврокубки, приедем с кем-то играть! Вообще я до сих пор получаю много приятных сообщений от болельщиков, и благодарю всех от всего сердца! Увидимся обязательно.
Россия всегда будет в моем сердце, потому что у меня только хорошие воспоминания. Люди, поддержка, гостеприимство. Время в "Спартаке" было отличным, но сейчас я двигаюсь дальше!", — цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.
В декабре прошлого года 55-летний специалист возглавил греческий АЕК, подписав контракт на два года.
В чемпионате Греции, после 23-го тура АЕК занимает третье место в таблице с 44-мя очками.
Каррера: Россия всегда будет в моем сердце
Бывший главный тренер московского "Спартака", ныне работающий в греческом АЕКе, Массимо Каррера рассказал, что с удовольствием приедет в Россию.
Фото: АЕК
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