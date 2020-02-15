Назван стартовый состав ЦСКА на матч со швейцарским клубом. Ранее заявленный Гогуа заболел

? Изменение в стартовом составе: Гогуа приболел и пропустит игру, вместо него в стартовом составе выйдет Колесниченко pic.twitter.com/rZeI5Xch0m — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2020

Сегодня подопечные Виктора Гончаренко проведут два товарищеских матча. Первый из них с швейцарским клубом "Делемон". Позже другой состав "армейцев" сыграет со шведским "Сириусом".Отметим, что в запасе "красно-синих" всего два игрока: Тороп и Карпов.Изначально Седрик Гогуа должен был принять участие в матче, но за несколько минут до начала игры ЦСКА объявил, что игрок приболел и вместо него на поле выйдет Кирилл Колесниченко.Помазун, Елеев, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Колесниченко.Начало матча в 14:00 по МСК. Прямая трансляция на официальном youtube-канале ЦСКА.