Слуцкий подколол Тарасова на тренировке за шутку про коронавирус (видео)

Напомним, что пару дней назад Дмитрий Тарасов в Instagram показал фотографию с человеком азиатской внешности и подписал ее - "коронавирус". Позже Тарасов сообщил, что это была шутка, которую не стоит воспринимать это всерьез.
Организация "Футбол против расизма в Европе" порекомендовала применить санкции к футболисту, посчитав его поступок проявлением расизма.
Дмитрий Тарасов проходит третий зимний сбор с казанским "Рубином", еще не подписав контракт. Летом 2019-го года у футболиста закончился срок соглашения с "Локомотивом" и с тех пор игрок находился в статусе свободного агента.