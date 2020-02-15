Тедеско рассказал, почему он выбрал именно "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско объяснил чем он руководствовался, когда возглавлял "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
"Очень большую роль в принятии решения сыграл Томас Цорн. Он рассказал по телефону об интересе "Спартака", потом мы встретились. Эти переговоры сыграли серьезную роль в конечном решении.

Какие он приводил аргументы? Первый — сам "Спартак". Это большой клуб с огромной армией болельщиков. Но в такой ситуации надо оценивать и спортивную составляющую. У нас молодой коллектив, который способен прибавлять. Когда наш тренерский штаб пришел, у клуба было пять поражений подряд. Для молодой команды не так уж просто выкинуть их из головы. Тем более, когда речь идет о "Спартаке", имеющем совсем другие цели перед глазами", — сказал Тедеско в интервью немецкому изданию Socrates.

Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак" в октябре 2019-го года после отставки предыдущего тренера Олега Кононова. 34-летний специалист заключил контракт до 2021-го года.

Ранее Тедеско работал главным тренером в Германии: в "Эрцгебриге" и "Шальке-04".

Прямо сейчас Тедеско продолжает готовить команду на закрытом учебно-тренировочном сборе в Сочи ко второй половине сезона РПЛ.

Напомним, что на предыдущем сборе "Спартак" принимал участие в Кубке Париматч Премьер, где занял первое место в таблице с "Локо", "Ростовом" и "Партизаном" и завоевал трофей.


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Теги: Тедеско Спартак Цорн
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