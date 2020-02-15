По данным источника, немецкая "Герта" хочет пригласить специалиста в команду. Отмечается, что сам Тедеско не чувствует себя счастливым в России и должен согласиться на смену команды.
В контракте Тедеско со "Спартаком" прописана не слишком большая сумма отступных, поэтому "Герта" будет готова заплатить за тренера.
Тедеско работает в "Спартака" с октября 2019 года, сменив в клубе Олега Кононова. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2021 года.
Тедеско может уйти из "Спартака"
Как сообщает Sportwetten24.com, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть свой пост.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!